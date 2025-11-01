Пентагон Украинаға "Tomahawk" зымырандарын жеткізуге рұқсат берді – CNN

АҚШ Қорғаныс министрлігі Украинаға ұзақ қашықтықтағы «Tomahawk» зымырандарын жеткізуге техникалық-тактикалық мүмкіндік берілгенін мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ CNN арнасына сілтеме жасап.
Телерадиоарна дереккөздерінің айтуынша, Пентагон бұл шешім американдық қорғаныс қабілетіне ешқандай маңызды әсер етпейді деген қорытындыға келген, сондықтан саяси санкция Ақ үй басшысы Дональд Трамптың шешіміне байланысты.
Бұған дейін қазан айында АҚШ пен Украина басшыларының кездесуі кезінде Трамп Украинаға «Tomahawk» зымырандарын бермеуді жөн көретінін айтқан болатын. Оның пікірінше, мұндай қарулар «АҚШ-тың қорғанысын қамтамасыз етуде қажет нәрсені» тұтқындауға алып келмеуі тиіс. CNN мәліметі бойынша, Пентагон Ақ үйге осы кездесуден бұрын өзінің бағасын ұсынған.
Телеарна дереккөзі сондай-ақ, Трамп толықтай бас тартпағанын және егер президент көзқарасын өзгертер болса, Вашингтон Киевке зымырандарды тез арада жеткізу жоспарын іске қосуға дайын екенін жеткізген.