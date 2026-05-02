Пентагон құпия жүйелерге ЖИ енгізіп жатыр
Пентагон ЖИ енгізуді жеделдетіп, ірі технологиялық компаниялармен ынтымақтастықты кеңейтуде
АҚШ Қорғаныс министрлігі жасанды интеллект саласында технологиялық компаниялармен ынтымақтастықты кеңейтіп, олардың шешімдерін құпия жүйелерге енгізуде. Бұл қадам бір жеткізушіге тәуелділікті азайтып, әскери үдерістерге ЖИ-ді енгізуді жеделдетуге бағытталған, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Пентагонның мәлімдеуінше, бірқатар компаниялармен келісімдерге қол жеткізілген, олардың технологиялары құпия және аса құпия желілерде қолданылатын болады. Олардың қатарында OpenAI, Google, Microsoft, Amazon Web Services, NVIDIA, сондай-ақ SpaceX пен көпшілікке онша таныс емес Reflection AI бар.
Ал Anthropic бұл тізімге енбеген. Бұған дейін Пентагон оның өнімдерін «жеткізу тізбегіне қауіп» деп бағалап, қолдануға тыйым салған, бұл тараптар арасында сот дауына әкелген. Дереккөздердің айтуынша, жанжал компанияның Claude модельдерін кейбір әскери сценарийлерде, соның ішінде жаппай бақылау мен автономды қару жүйелеріне қатысты жобаларда қолдануға рұқсат бермеуінен туындаған.
Осы жағдай аясында әскерилер жаңа ЖИ әзірлеушілерін белсенді тарта бастаған. Дереккөздерге сүйенсек, технологияларды құпия жүйелерге енгізу мерзімі айтарлықтай қысқарып, бұрын 18 айдан асса, қазір үш айға жетпейтін уақытқа дейін төмендеген.
ЖИ қандай міндеттерді атқарады
Жасанды интеллект АҚШ армиясы үшін негізгі құралдардың біріне айналып отыр. Ведомствоның GenAI.mil негізгі платформасын қазірдің өзінде 1,3 миллионнан астам қызметкер пайдаланады.
ЖИ сонымен қатар ұрыс алаңындағы маңызды құралға айналды. Ол операцияларды жоспарлауда, барлау деректерін талдауда және соққы жасау нысандарын анықтауда қолданылады.
Алгоритмдер спутниктік суреттерді, ұшқышсыз аппараттардан алынған деректерді және радиобайланыс жазбаларын өңдеп, әскерилерге нысандарды жылдам анықтауға және шынайы уақытқа жақын режимде шешім қабылдауға мүмкіндік береді.
Бұдан бөлек, жасанды интеллект ірі операцияларды үйлестіруге, логистиканы басқаруға және әскери желілерді кибершабуылдардан қорғауға көмектеседі. Мұндай технология жеткізушілерінің санын арттыру бұл мүмкіндіктерді күшейтіп, АҚШ армиясына енгізу қарқынын жеделдетуге тиіс.
