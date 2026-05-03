Пентагон Иран порттарының блокадасы қанша шығын әкелгенін есептеді
Пентагонның хабарлауынша, 13 сәуірден бері америкалық әскери күштер мұнай және басқа да жүктермен блокаданы бұзуға тырысқан 48 кемені кері бағыттаған.
АҚШ Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, порттардың блокадасы Иранға 4,8 миллиард доллар шығын әкелген, деп хабарлайды BAQ.KZ Axios-қа сілтеме жасап.
Пентагонның хабарлауынша, 13 сәуірден бері америкалық әскери күштер мұнай және басқа да жүктермен блокаданы бұзуға тырысқан 48 кемені кері бағыттаған. АҚШ-тың Орталық қолбасшылығының дерегінше, екі кеме тәркіленген.
Барлығы 53 миллион баррель иран мұнайын тиеген 31 танкер "Парсы шығанағында тұрып қалған". Олардың құны кемінде 4,8 миллиард доллар деп бағалануда, – деп жазады Axios.
Құрлықтағы сақтау орындары толып кеткендіктен, Иран ескі танкерлерді жүзбелі қойма ретінде пайдалануды бастаған. Кейбір кемелер АҚШ тарапынан теңізде ұсталып қалу қаупіне байланысты мұнайды Қытайға жеткізу үшін «қымбатырақ әрі ұзақ бағытты» таңдауға мәжбүр болып отыр, дейді ресми тұлғалар.
Сарапшылар бұғатталған танкерлердің жаппай бұзып өту әрекеттері болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Менің ойымша, ирандықтар Пәкістан шекарасына жақын жерде қоймалар санын көбейткеннен кейін, қолайлы сәтті күтіп, кенеттен “Ұлы қашу” ұйымдастыруы мүмкін, – деді сарапшылардың бірі Axios басылымына.
Басылымның мәліметінше, қақтығыстың қазіргі кезеңінде тараптар экономикалық қысым көрсету үшін өзара блокадаларды қолдануда: Иран Ормуз бұғазы арқылы өтуді шектесе, АҚШ Оман шығанағының батыс кіреберісін бақылауға алған. Вашингтонның мақсаты – Тегеранды мұнай сақтау мүмкіндіктерін толық тауысып, өндіруді тоқтатуға мәжбүрлеу.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Конгреске Иранға қарсы әскери әрекеттердің аяқталғанын хабарлаған болатын. Ал Иран президенті "теңіз блокадасын орнатудың кез келген әрекеті сәтсіздікке ұшырайды" деп мәлімдеген еді.
Ең оқылған:
- Су деңгейі көтерілді: Түркістан облысында 81 адам эвакуацияланды
- Оқушылардың денсаулығы назарда: Елімізде HBSC жобасының үшінші кезеңі басталды
- Иран АҚШ-пен қақтығысты тоқтату бойынша жаңа ұсыныс жолдады
- 25 тұрғын эвакуацияланды: Астанада тағы да пәтерден өрт шықты
- Жаңбыр, найзағай: Ел аумағында дауылды ескерту жарияланды