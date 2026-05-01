Иран АҚШ-пен қақтығысты тоқтату бойынша жаңа ұсыныс жолдады
Ал АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның бұл ұсынысына қанағаттанбағанын мәлімдеді.
Иран АҚШ-пен жалғасып жатқан қақтығысты тоқтату мақсатында келіссөздер жүргізуге бағытталған жаңа ұсынысын ұсынды. Бұл туралы Reuters агенттігі дипломатиялық дереккөздерге сілтеме жасап жария етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мәліметке сәйкес, Тегеранның жаңа бастамасы Пәкістан арқылы Вашингтонға жеткізілген. Делдал тарап Иранның ұсынысын АҚШ-қа ресми түрде табыстаған. Алайда құжаттың нақты мазмұны жарияланған жоқ.
Ал АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның соңғы бейбіт келіссөздерге қатысты ұсынысына қанағаттанбағанын мәлімдеді.
«Біз Иранмен жаңа ғана сөйлестік. Не болатынын көрейік, бірақ мен риза емеспін деп айтар едім. Олар дұрыс келісім жасауы керек. Қазіргі уақытта болып жатқан жағдайға қанағаттанбаймын», - деді американдық көшбасшы.
Трамптың айтуынша, АҚШ пен Иран арасындағы телефон арқылы байланыс жалғасып жатыр, алайда ол тараптардың түпкілікті келісімге келе алатынына күмән келтіретінін де атап өтті.
Сарапшылардың пікірінше, Иранның жаңа ұсынысы шиеленісті дипломатиялық жолмен шешуге мүмкіндік беретін маңызды қадам болуы мүмкін. Дегенмен, тараптар арасында сенім дағдарысы сақталып отыр.
Қақтығыс салдарынан Таяу Шығыстағы жағдай күрделеніп, жаһандық саясат пен экономикаға ықпалын жалғастыруда. Келіссөздердің нақты нәтижесі алдағы дипломатиялық келіссөздер барысына байланысты болмақ.
- Қоқыстан елтаңба тауып, үйіне ілген ер адам жауапқа тартылды: Себебі неде?
- Көшеден әмиян тауып алған зейнеткер әйелдің басы дауға қалып, қамауға алынды
- Алматыда картоп пюресін жеп, шашалып қалған баланың өкпесінен сүйек шықты
- Мамырдың алғашқы демалыстары: Ауа райы қандай болады?
- Астанада "Әділет" партиясының цифрлық платформасы таныстырылды