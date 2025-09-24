Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Павлодардағы ЖЭО-2-де жұмысшы қаза тапты

Бүгiн, 12:41
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

2025 жылдың 23 қыркүйегінде "Павлодарэнерго" АҚ ЖЭО-2 аумағында қайғылы жағдай болып, 33 жастағы жұмысшы қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Павлодар облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы хабарлағандай, шақырту сағат 14:48-де түскен, ал 9 минуттан кейін бригада оқиға орнына жеткен.

Алайда зардап шеккен жұмысшыны құтқару мүмкін болмады. Ол дәрігерлер келгенге дейін көз жұмған.

"Павлодарэнерго" АҚ ЖЭО-2 аумағында жазатайым оқиға болды. Нәтижесінде 1992 жылы туған 4-санатты дәнекерлеуші алған жарақаттарынан оқиға орнында қаза тапты, – деп хабарлады Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті.

Барлық мән-жайды анықтау үшін тергеу жүргізілуде.

 

