Павлодардағы көпқабатты үйден шыққан өрттен 20 адам эвакуацияланды
Төтенше жағдай кезінде тұрғындар өздігінен сыртқа шығып, зардап шеккендер болған жоқ
26 Шілде 2026, 18:25
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