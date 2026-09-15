Павлодарда жылыту маусымы басталды

15 Қыркүйек 2026, 08:23
АВТОР
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freepik 15 Қыркүйек 2026, 08:23
15 Қыркүйек 2026, 08:23
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Фото: freepik

Әкімдік қаулысына сәйкес, Павлодарда 2026-2027 жылдардағы жылыту маусымы 14 қыркүйекте басталды.

«Павлодарэнерго» АҚ мәліметінше, 14 қыркүйектен бастап әлеуметтік нысандар мен жеке тұрғын үйлерге жылу кезең-кезеңімен беріле бастады.

Ал 28 қыркүйектен бастап көпқабатты тұрғын үйлерге жылу беріледі.

Бұл жүйені біртіндеп іске қосып, жылу желілеріне түсетін жүктемені күрт арттырмауға мүмкіндік береді.

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