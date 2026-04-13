Павлодарда жер қазу жұмыстары кезінде екі адам қаза тапты

Бүгiн 2026, 20:19
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Павлодар облысының ТЖД
170
Фото: Павлодар облысының ТЖД

Павлодарда жер қазу жұмыстары кезінде жұмысшыларды топырақ басып қалған. Үйінді астынан екі жұмысшының денесі шығарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, орташа есеппен 6 метр тереңдікте опырылу болған.

Бөлімшелер келгенге дейін кәсіпорын жұмысшылары бір адамның сыртқа шығуына көмектескен. Құтқарушылар топырақ астынан тағы екі зардап шегушіні алып шықты, - деп хабарлады ТЖД баспасөз қызметі.

Зардап шеккендерді дәрігерлер қарап, ауруханаға жатқызды. Кейінірек құтқарушылар үйінді астынан екі адамның денесін алып шықты.

Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталуда.

Еске салайық, бұған дейін Макинск құс фабрикасында жазатайым оқиға болып, жұмысшы зардап шекті. 

Сондай-ақ, Павлодар зауытында зардап шеккен келіншек жансақтау бөлімінде жатқаны хабарланды. 

Ең оқылған:

Наверх