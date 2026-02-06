Павлодарда зейнеткер із-түзсіз жоғалып кетті

Павлодар қаласында 68 жастағы зейнеткер Еглам Капсаматұлы Елеужанов іздестіріліп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.
«VITA» іздеу жасағының мәліметінше, ол 2026 жылғы 3 ақпанда Гагарин көшесіндегі 26-үйден белгісіз бағытта шығып кеткен. Содан бері оның қайда екені белгісіз.
Белгілері: бойы – 165 см, арық денелі, шашы сұр, таз дақтары бар. Үстінде қара қалпақ, былғары күртеше, қара сорғышы бар киім, шалбар және етік болған.
Еріктілер жоғалған азамат туралы қандай да бір ақпарат білетін жандардан төмендегі нөмірлерге хабарласуды сұрайды:
+7 747 615 55 68 (Катерина)
+7 777 334 82 01 (Светлана)
немесе 102 нөміріне қоңырау шалуға болады.