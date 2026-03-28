Павлодар облысында жол қозғалысына уақытша шектеу енгізілді
Жол қозғалысын 2026 жылғы 29 наурыз сағат 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
Бүгiн 2026, 22:21
Фото: freepik
Ауа райының нашарлауына байланысты Павлодар облысында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 28 наурыз сағат 21:00-ден бастап республикалық маңызы бар «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолының 0-152 шақырым аралығында (Павлодар қаласы – Ресей Федерациясы шекарасы бағыты) барлық көлік түрлерінің қозғалысы тоқтатылады, - делінген хабарламада.
Жол қозғалысын 2026 жылғы 29 наурыз сағат 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
Құзырлы органдар жүргізушілерге жолға шығар алдында ауа райы жағдайын ескеріп, қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертеді.
