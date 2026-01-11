Павлодар облысында мас жүргізуші жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Шарбақты ауданында полицейлер патрульдеу кезінде күдікті әрекет жасап, жол қозғалысы ережесін бұзған көлікті байқаған. Заңды тоқтау талабына жүргізуші жауап бермей, жылдамдықты арттырып, қозғалысын жалғастырмақ болған.
Полиция қызметкерлері қуып жетіп, жолды бөгеп, мүмкін болатын жол-көлік оқиғаларының алдын алды. Нәтижесінде көлік тоқтатылып, жүргізуші ұсталды.
Медициналық тексеру жүргізушінің мас күйде болғанын растады. Мас күйде көлік басқарғаны үшін жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот шешімі бойынша құқық бұзушы 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды және 7 жылға көлік басқару құқығынан айырылды, – деді Шарбақты ауданы полиция қызметкерлері.
Полиция көлікті мас күйінде басқару — ең қауіпті құқық бұзушылықтардың бірі екенін және оның ауыр салдарға әкеп соғатынын ескертеді.