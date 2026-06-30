Парламент палаталарының соңғы бірлескен отырысы басталды
Президенттің қатысуымен Парламент палаталарының соңғы бірлескен отырысы басталды
Бүгiн 2026, 11:00
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Бүгiн 2026, 11:00Бүгiн 2026, 11:00
156Фото: parlam.kz
Астанада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының бірлескен отырысы басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұған дейін Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойған болатын. Құжатқа сәйкес, бірлескен отырыс 2026 жылғы 30 маусым күні сағат 11:00-де Астанада өтеді.
Жиында Президент сөз сөйлеп, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен алдағы міндеттерге қатысты маңызды мәселелерге тоқталады.
Еске сала кетейік, 1 шілдеден бастап елімізде жаңа Конституция күшіне енеді. Соған сәйкес Парламент тарайды. Орнына Құрылтай құрылады. Ал Құрылтайға сайлауды өткізу тамыз айына жоспарланған.
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