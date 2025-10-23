Парламент ғимараты маңында атыс болды

Белградта, Сербия парламенті ғимаратының маңында атыс болып, бір адам жарақат алды. Шабуыл жасаған ер адам шатырды өртеп, жарылыс болған. Бұл оқиға куәгерлер арасында дүрбелең тудырды. Күдікті ұсталды, тергеу жүріп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сербия Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, 1955 жылы туған ер адам жиналысқа қатысы жоқ болып шыққан. Ол шатырлардың біріне кіріп, 57 жастағы ер адамға бірнеше рет оқ атқан. Кейін ол Сербия президенті Александр Вучичтің жақтастары орнатқан шатырды әдейі өртеп жіберген. Шатыр ішінде шағын газ баллоны болғандықтан жарылыс орын алған, бірақ өрт дер кезінде сөндірілді.
Оқ жарақатын алған адам ауруханаға жеткізілді, оның өміріне қауіп жоқ. Ал шабуыл жасаған күдікті оқиға орнында полиция тарапынан ұсталды.
ІІМ мәліметінше, күдікті 48 сағатқа қамауға алынды. Оған адам өлтіруге оқталу, қару мен жарылғыш заттарды заңсыз сақтау және айналымға шығару баптары бойынша айып тағылды.
Тергеу органдары оқиғаның мән-жайын және шабуылдың себептерін анықтап жатыр.