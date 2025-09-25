Парижде Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығы аталып өтті

2025 жылдың 24 қыркүйегінде Париж қаласындағы ЮНЕСКО штаб-пәтерінде қазақтың көрнекті күйші-композиторы, дирижер Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына арналған «Ғасыр әуендері: Тілендиевке тағзым» атты мерекелік концерт өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Дара тұлғаның ғасырлық мерейтойы – тек Қазақстан үшін емес, бүкіл әлем үшін де маңызды оқиға. Бұл дата ЮНЕСКО-ның халықаралық деңгейде аталып өтетін мерейтойлар тізіміне енген.
Іс-шараға Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, дипломатиялық корпус пен шығармашылық зиялы қауым өкілдері қатысты.
Бүгін Париж төрінде, ЮНЕСКО-ның мәртебелі штаб-пәтерінде қазақ халқының ұлы композиторы Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығы жоғары деңгейде тойлануда. Қазақ музыкасы мен өнерінің ЮНЕСКО аясында лайықты бағалануы – мемлекетіміз үшін үлкен мәртебе. Нұрғиса Тілендиевтің шығармалары – қазақ халқының рухани әлемін паш етумен қатар, жалпыадамзаттық құндылықтарды дәріптейтін биік өнер туындылары», – деді Аида Балаева құттықтау сөзінде.
Іс-шараның басты мақсаты – ұлттық мәдени мұраның байлығын, көпғасырлық дәстүрлер мен халқымыздың мәдениетін әлемге насихаттау.
Концерт бағдарламасында композитордың танымал туындыларын «Отырар сазы» оркестрі орындады. Ұжымның көркемдік жетекшісі әрі дирижері – қызы Дінзухра Тілендиева.
Сонымен қатар, ЮНЕСКО сахнасында Қазақстанның белгілі әртістері Светлана Айтбаева, Әлішер Кәрімов, Фархат Кубиев, Гауһар Жұмағұлова, Асқар Мұқият, Абай Қойшыбаев, Расул Жармамбетов, Нұрғалым Аманбай, Аягөз Хайруллина, Жұлдыз Байжұма өнер көрсетті.
Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығы Қазақстан мәдени мұрасының ажырамас бөлігіне айналды. Оның қаламынан 500-ден астам музыкалық шығарма туып, 50-ден астам драмалық қойылым мен 20 көркем фильмге музыка жазды.
Нұрғиса Тілендиев Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының, Құрманғазы атындағы халық аспаптары академиялық оркестрінің бас дирижері қызметін атқарды, кейін өзі «Отырар сазы» фольклорлық-этнографиялық оркестрін құрып, ұжымның көркемдік жетекшісі болды.