13 тамызға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
13 Тамыз 2026, 00:38
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13 Тамыз 2026, 00:3813 Тамыз 2026, 00:38
163Фото: unsplash.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 13 тамызға валюта бағамы:
USD / KZT — 465.19 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 536.55 (Еуро)
TRY / KZT — 9.74 (Түрік лирасы)
KGS / KZT — 5.32 (Қырғыз сомы)
AED / KZT — 126.67 (БАӘ дирхамы)
CNY / KZT — 68.99 (Қытай юані)
GBP / KZT — 628.70 (Фунт стерлинг)
UAH / KZT — 10.42 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT — 5.61 (Ресей рублі)
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