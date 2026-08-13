13 тамызға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

13 Тамыз 2026, 00:38
АВТОР
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unsplash.com 13 Тамыз 2026, 00:38
13 Тамыз 2026, 00:38
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Фото: unsplash.com
 
 
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 13 тамызға валюта бағамы:

USD / KZT — 465.19  (АҚШ доллары) 

EUR / KZT — 536.55  (Еуро)

TRY / KZT — 9.74 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT — 5.32 (Қырғыз сомы)

AED / KZT — 126.67 (БАӘ дирхамы)

CNY / KZT — 68.99 (Қытай юані)

GBP / KZT — 628.70 (Фунт стерлинг)

UAH / KZT — 10.42 (Украин гривнаcы)

RUB / KZT — 5.61 (Ресей рублі)

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