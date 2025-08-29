Пәкістанға муссондар әсерінен су тасқыны қаупі төніп тұр

Пәкістан үлкен табиғи апатқа ұшырады. Толассыз муссондық жаңбырлар Пенджаб провинциясында жойқын су тасқынын тудырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қзендер жарылып, бөгеттер толып кетті. Төтенше жағдайларды жою жөніндегі ұлттық орган шұғыл ескерту жасады.
Су деңгейі секундына 230 000 текше футтан астам көтерілді. Қазіргі уақытта өзеннің түбінде тұрған кез келген адам дереу биіктікке немесе қауіпсіз жерлерге көшуі керек, – деді құтқарушы Мұхаммад Шахид.
Төтенше жағдайларды басқару ұлттық басқармасы Үндістанды бірнеше бөгетерінен су жіберіп, Пәкістанның төменгі ағынындағы жоғары су қаупін арттырды деп айыптады. Дели бұл мәлімдемеге әлі түсініктеме берген жоқ. Құтқару топтары қазір жоғары дайындықта. Ченаб, Рави және Сутлеж өзендері үшін су тасқыны туралы ескерту жарияланды, төмен орналасқан аудандардың тұрғындары эвакуациялануға шақырылды.