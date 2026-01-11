Пәкістанда той үстінде газ жарылып, сегіз адам көз жұмды

Пәкістанның астанасы Исламабадта үй тұрмысында қолданылатын газ баллонының жарылуы салдарынан сегіз адам көз жұмып, 12 адам жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Dawn басылымы жергілікті билік өкілдеріне сілтеме жасап мәлімдегендей, оқиға жеке тұрғын үйде болған.
Үйде той өтіп жатқан. Қаза тапқандардың арасында қалыңдық пен күйеу жігіт те бар. Зардап шеккендер ауыр күйік алып, ауруханаға жеткізілген. Жарылыстың соққы толқыны көршілес төрт ғимаратқа зақым келтірген.
Аталған дерек бойынша тергеу басталды.