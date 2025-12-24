Пәкістанда белгісіз біреулер бес полиция қызметкерін өлтіріп кетті

Сейсенбі күні Пәкістанның солтүстік-батысында полиция көлігіне жасалған қарулы шабуылда бес полиция қызметкері қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.
Оқиға Хайбер-Пахтунхва провинциясында болды, - деп хабарлады құқық қорғау органдарының дереккөздері.
Олардың айтуынша, белгісіз содырлар жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 8:45 шамасында, яғни GMT бойынша 03:45-те полиция көлігіне оқ атқан. Шабуыл Карак ауданында болған.
Полиция дереу жауап ретінде оқ жаудырып, шамамен бір сағатқа созылған атыс болған. Дереккөздердің айтуынша, көліктегі бес полиция қызметкерінің барлығы өлімші күйде жараланған.
Оқиға орнынан қашып кетпес бұрын, содырлар полиция көлігін өртеп жіберген. Шабуылшылардың ұсталғаны туралы ешқандай ақпарат жоқ.
Қазіргі уақытта ешқандай қарулы топ оқиға үшін жауапкершілікті өз мойнына алған жоқ.