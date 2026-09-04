Өзбекстанда газ өндіру 15%-ға қысқарды
Өзбекстанда газ бен мұнай өндіру азайып, электр энергиясы мен бензин шығару артты, деп хабарлайды BAQ.KZ Gazeta.uz-ға сілтеме жасап.
Қаңтар-шілде айларында Өзбекстан газ өндіруді 15%-ға, мұнайды – 2,7%-ға, газ конденсатын – 15%-ға және көмірді – 9,5%-ға қысқартты. Сонымен қатар электр энергиясын өндіру 6,4%-ға, бензин – 8,9%-ға өсті. Шілде айында әлсіз маусымнан кейін бірқатар көрсеткіштер бойынша қалпына келу байқалды.
Өзбекстанда қаңтар-шілде айларында табиғи газ, мұнай және газ конденсатын өндірудің төмендеуі жалғасты. Алайда шілде айында бір ай бұрынғы күрт құлдыраудан кейін газ өндіру елеулі түрде қалпына келді. Ал газ конденсатын шығару жыл басынан бері алғаш рет өткен жылғы деңгейден асты. Бұл туралы «Газета» талдаған Ұлттық статистика комитетінің мәліметтерінде айтылған.
Жеті айда табиғи газ өндіру 21,6 миллиард текше метрді құрады. Бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен (шамамен 25,4 млрд) салыстырғанда шамамен 15%-ға немесе 3,8 миллиардқа аз.
Шілде айында шамамен 3,3 миллиард текше метр газ өндірілді. Бұл өткен жылдың шілдесімен (3,58 млрд) салыстырғанда 7,9%-ға аз, бірақ өндіріс 2,5 миллиард текше метрге дейін төмендеген маусым айының көрсеткішінен 32%-ға артық.
Осылайша, жылдық есептеудегі газ өндірудің құлдырау қарқыны күрт баяулады: маусымда төмендеу 26,8% болса, шілдеде – 7,9% құрады. Тәуліктік орташа өндіру көлемі маусымдағы 83,3 миллион текше метрден шілдеде шамамен 106,5 миллион текше метрге дейін (27,7%-ға) өсті. Алайда бұл көрсеткіш әлі де 2025 жылдың шілде айының деңгейінен (тәулігіне шамамен 115,6 млн текше метр) төмен күйінде қалып отыр.
Электр энергиясы
Электр энергиясын өндіру өсуін жалғастырды. Қаңтар-шілде айларында Өзбекстанда 52,5 миллиард кВт·сағ электр энергиясы өндірілді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен (49,34 млрд кВт·сағ) салыстырғанда 6,4%-ға артық.
Шілде айындағы өндіріс көлемі шамамен 8,36 миллиард кВт·сағ құрады. Бұл өткен жылдың шілде айындағы көрсеткіштен шамамен 10%-ға жоғары.
Ірі кәсіпорындар жыл басынан бері 35,25 миллиард кВт·сағ электр энергиясын өндірді. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен (36,58 млрд) 3,6%-ға аз. Алайда, шілде айының өзінде олардың өндірісі жылдық есептеуде шамамен 1,6%-ға, яғни 5,42 миллиард кВт·сағ-қа дейін өсті.
Жалпы генерацияның өсуін бұрынғысынша шағын кәсіпорындар, оның ішінде жаңа күн және жел электростанциялары, сондай-ақ басқа да шағын өндірушілер қамтамасыз етіп отыр. Жеті айда олар 17,25 миллиард кВт·сағ өндірді. Бұл өткен жылғы 12,77 миллиард кВт·сағ көрсеткішінен 35,1%-ға артық.
Шілде айында шағын кәсіпорындарға шамамен 2,95 миллиард кВт·сағ тиесілі болды. Айлық мәліметтер бойынша, бұл бір жыл бұрынғыдан шамамен 63%-ға артық.
Бұл ретте Ұлттық статистика комитеті 2025 жылғы салыстырмалы базаны қайтадан түзетті. Өзекті баспасөз баянында өткен жылғы көрсеткіштер жылдық балансқа сәйкес нақтыланған кәсіпорындардың деректері негізінде қалыптастырылған. Соның салдарынан өткен жылғы мәндер бұрынғы ай сайынғы жарияланымдарда келтірілген саннан өзгеше болуы мүмкін.
Бензин және дизель отыны
Автомобиль бензинін өндіру қаңтар-шілде айларында 8,9%-ға өсіп, өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 672,1 мың тоннаға қарсы 731,9 мың тоннаны құрады.
Шілде айында мұнай өңдеу кәсіпорындары шамамен 117,7 мың тонна бензин шығарды. Бұл маусым айымен салыстырғанда 5,1%-ға артық. Өткен жылдың шілдесімен салыстырғандағы өсім шамамен 27,4% құрады.
Салыстыру үшін айтсақ, мамыр айында өндіріс 84,7 мың тоннаға дейін төмендеген болатын, содан кейін маусымда 112 мың тоннаға дейін қалпына келді. Осылайша, өсім қатарынан екінші ай жалғасуда.
Жеті айда дизель отынын өндіру 683,4 мың тоннаны құрады. Бұл өткен жылғы деңгейден (673,7 мың тонна) небәрі 1,4%-ға артық.
Шілде айында шамамен 115,4 мың тонна дизель отыны өндірілді. Бұл маусымға қарағанда 1,6%-ға аз.
Маусым айында дизель өндірісі жылдық есептеуде 20,3%-ға қысқарғаннан кейін, шілдеде шығарылым көлемі нақты түрде өткен жылғы деңгейге қайта оралғанын білдіреді.
Көмір, мұнай және газ конденсаты
Қаңтар-шілде айларында көмір өндіру шамамен 3,5 миллион тоннаны құрады. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен (шамамен 4 млн тонна) 9,5%-ға аз.
Шілде айында маусым айындағы 900 мың тоннаға қарсы шамамен 1 миллион тонна көмір өндірілді. Айлық кесте бойынша көрсеткіш өткен жылдың шілде айындағы деңгейден шамамен 26%-ға жоғарғы болып шықты. Осылайша, маусым-шілде айларында өндірістің жеделдеуі жыл басынан бері жиналған қалыңдықты айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік берді.
Жеті айда мұнай өндіру 2,7%-ға төмендеп, бір жыл бұрынғы 378,8 мың тоннаға қарсы 368,7 мың тоннаны құрады.
Шілде айында 54,9 мың тонна мұнай өндірілді. Бұл маусымға қарағанда 5,8%-ға артық және 2025 жылдың шілдесімен шамамен бірдей. Осылайша, мұндағы жылдық төмендеу тоқтауға жақындады.
Газ конденсатын өндіруде ең елеулі бетбұрыс орын алды. Қаңтар-шілде айларында оны өндіру бұрынғысынша өткен жылғыдан 15%-ға төмен болып, 667,9 мың тоннаға қарсы 567,5 мың тоннаны құрады.
Алайда, шілде айында газ конденсатын өндіру маусым айымен салыстырғанда майже 50%-ға және жылдық есептеуде 13,1%-ға көбейіп, 105,4 мың тоннаға жетіп секірді. Бұл 2026 жылдың басынан бері шығарылым көлемі өткен жылдың тиісті айының көрсеткішінен асқан алғашқы ай болып отыр.
Ірі кәсіпорындардың жылу энергиясын өндіруі жеті айда 18,3%-ға (12,39 миллионнан 10,12 миллион Гкал-ға дейін) азайды.
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