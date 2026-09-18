Өзбекстанда фастфуд жеген 31 адам ауруханаға түсті
Ферғана облысында фастфуд жеген 31 адам ауруханаға жатқызылды.
Алдын ала мәліметтер бойынша, медициналық мекемеге улану белгілерімен барлығы 37 адам жүгінген. Зардап шеккендер жылдам тамақтану орындарының бірінен хот-дог пен нон-бургер жеген.
Ферғана облысы Өшқорған (Учкуприк) ауданының тұрғындары 17-18 қыркүйек күндері әлсіздік, жүрек айну және іш өту шағымдарымен аудандық медициналық бірлестікке жүгінді, деп хабарлады Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі комитетінің баспасөз қызметі.
Дәрігерлер науқастардан тағамнан улану белгілерін байқады.
Алдын ала эпидемиологиялық тексеру барысында науқастардың Өшқорған ауданы Наврузшох көшесінде орналасқан жылдам тамақтану орындарының бірінен хот-дог, нон-бургер және басқа да өнімдерді тұтынғаны анықталды.
18 қыркүйек сағат 17:00 көрсеткіші бойынша медициналық көмекке жалпы саны 37 адам жүгінген, олардың 31-і ауруханаға жатқызылды. Қазіргі уақытта науқастарға білікті мамандар медициналық көмек көрсетуде.
Улану себептерін нақтылау мақсатында эпидемиологиялық тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Атап айтқанда, күдікті тағам өнімдерінің үлгілері, сондай-ақ науқастардың биоматериалдары алынды. Олар тиісті зертханаларға тексеруге жіберілді.
Қоғамдық тамақтану орнының қызметі уақытша тоқтатылды.
Еске салайық, бұған дейін «Роллтон» мен «Доширак» кеспесінен қауіпті пестицидтер табылды.
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