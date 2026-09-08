Өзбек палауы Гиннес рекордтар кітабына қашан енді?
Өзбекстандық мемлекеттік және қоғам қайраткері, кәсіпкер Комил Алламжонов өзбек палауы Гиннес рекордтар кітабына енген «Ош рекорды» атты ауқымды іс-шараның видеосын жариялады.
Тарихи оқиға 2017 жылдың 8 қыркүйегінде Ташкентте өтіп, өзбектің ұлттық асханасын насихаттауға арналған ең елеулі гастрономиялық жобалардың бірі болды.
«Міне, біздің командамызбен бұл шараны ұйымдастырғанымызға тура тоғыз жыл болды. Қанша уақыт өтсе де, эмоциялар сол күйінде», - деп жазды Алламжонов.
Шара аясында салмағы 7 360 килограмм болатын алып палау дайындалды. Тағам дайындау кезінде 50-ден астам аспаз жұмыс істеді, ал нәтижені ресми түрде Guinness World Records өкілдері тіркеді.
Рекордтық палауды әзірлеу үшін бірнеше тонна күріш, ет, сәбіз және басқа да ингредиенттер пайдаланылды. Тағам арнайы жасалған үлкен қазанда пісірілді.
Нәтиже тіркелгеннен кейін өзбек палауы Гиннес рекордтар кітабына ресми түрде енді.
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