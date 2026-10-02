Өзбекстанда еңбек мигранттарынан түсетін ақша артты: Қазақстан, АҚШ, Ресейден қанша қаражат жіберілді?
Қазақстаннан Өзбекстанға ақша аударымдары 28%-ға артты.
Осы жылдың бірінші жартыжылдығында Өзбекстанға еңбек мигранттары жіберетін ақша аударымдарының жалпы өсу қарқыны өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда біршама баяулағанымен, оң динамика сақталған. Бұл туралы Өзбекстан Орталық банкінің есебінде айтылған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ресми деректерге сәйкес, жарты жыл ішінде Өзбекстанға шетелден жалпы сомасы 9,3 миллиард доллар болатын ақша аударымдары қабылданған.
Тоқсандық көрсеткіштер
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I тоқсан: Ақша аударымдарының көлемі жылдық есептеуде 12,9%-ға өсіп, 3,8 миллиард долларға жетті.
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II тоқсан: Бұл көрсеткіш 13,1%-ға артып, 5,5 миллиард долларды құрады.
Қазақстаннан жолданатын аударымдар неге өсті?
Өзбекстанның Орталық банкі елдер бойынша ақша аударымдарын әртараптандыру (диверсификациялау) үрдісі жалғасып жатқанын атап өтті. Қаңтар–маусым айларындағы көрсеткіштерге сәйкес, Қазақстаннан жіберілетін қаражат көлемі айтарлықтай артқан:
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Қазақстан: Түсімдер көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 28,2%-ға өскен.
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АҚШ: Өсім 18,8%-ды құрады.
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Түркия: Көрсеткіш 14,2%-ға артты.
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Оңтүстік Корея: Өсім 11,4%-ға жетті.
Ал Өзбекстанға ең көп қаражат жіберетін негізгі ел — Ресейден келген еңбек мигранттарының аударымдары жылдық есептеуде 8,8%-ға ұлғайған.