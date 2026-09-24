Өзбекстанда 40 жастан асқан студенттер саны көбейді
2015/2016 оқу жылында 40 жастан асқан бар болғаны 170 студент жоғары білім алса, қазір олардың саны 53 мыңнан асады.
Өзбекстандағы Ұлттық статистика комитетінің мәліметінше, 2025/2026 оқу жылында жоғары оқу орындарында 40 және одан үлкен жастағы 53 483 студент білім алуда.
Егер 2015/2016 оқу жылында елде жоғары оқу орындарында 40 жастан асқан бар болғаны 170 студент оқыса, 2020/2021 оқу жылына қарай олардың саны 10,1 мың адамға жетті.
2022/2023 оқу жылында бұл көрсеткіш екі есе өсіп, 20,2 мың адамды құрады. Бір жылдан кейін 36,1 мыңға дейін ұлғайды. Ал 2024/2025 оқу жылында білім алушылар 44 мың адамға жетті.
2025/2026 оқу жылында 40 және одан үлкен жастағы студенттердің саны 53,5 мың адамға жетіп, бір жыл ішінде шамамен 9,5 мыңға көбейді.
Осылайша, соңғы 11 жыл ішінде 40 және одан үлкен жастағы студенттердің саны 300 еседен астам өсті.
Еске салайық, бұған дейін Өзбекстанда зейнеткерлік жасты кезең-кезеңмен көтеру ұсынылды.
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