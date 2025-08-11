Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Өзбек базары өртке оранды – Ташкент

Бүгiн, 08:40
188
Бөлісу:
скрин видеодан
Фото: скрин видеодан

Бүгін, 11 тамызда түнде Өзбекстан астанасында болған ірі өрт салдарынан "Уч Кахрамон" базары толығымен жанып кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Oblakouz Telegram арнасының хабарлауынша, өрт 02:22-де шыққан. Жеті минут ішінде оқиға орнында өрт сөндірушілер жұмыс істеп, сөндіруге 10 бригада қатысты.

Өрт 03:24-те оқшауланып, тек 04:46-да толығымен сөндірілді. Шамамен екі жарым сағатқа созылған жалын базарды түгел дерлік шарпыды.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, зардап шеккендер жоқ. Қазір өрттің шығу себептері анықталуда.

https://www.instagram.com/oblakouz/?utm_source=ig_embed&ig_rid=fa57baa1-b2b8-4a7c-ac7d-ba22bdf285da
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бүгін төрт қалада ауа сапасы нашарлайды
Келесі жаңалық
Жас инженерлер FIRST LEGO League Азия чемпионатында жеті жүлде иеленді
Өзгелердің жаңалығы