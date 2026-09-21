«Өзара сөйлеседі, жұмысқа қабылдайды»: ЖИ-дің жаңа мүмкіндіктері неге алаңдатады?
21 Қыркүйек 2026, 19:00
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21 Қыркүйек 2026, 19:0021 Қыркүйек 2026, 19:00
176Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Жасанды интеллект енді тек мәтін жазып, сурет жасайтын құрал емес. Ол жұмыс орындарына, білімге, бизнеске, мемлекеттік басқаруға, тіпті әскери технологияларға дейін еніп келеді.
Бір адам бірнеше ЖИ-агентті басқарып, тұтас бөлімнің жұмысын атқара ала ма? Бүгін оқуға түскен студент диплом алғанша оның мамандығының бір бөлігін ЖИ меңгеріп алса не болады? Қаруды өздігінен қолданатын роботтар пайда болуы мүмкін бе? Ал АҚШ пен Қытай арасындағы ЖИ бәсекесінде Қазақстан қандай бағыт ұстануы керек?
SarapSöz-дің жаңа шығарылымында осы сұрақтарды IT-сарапшы Данабек Қалиаждаровпен талқылаймыз.
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