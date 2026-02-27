Өткен жылы Қазақстан Қытайға 5 млрд текше метр газ экспорттады

Бұл туралы QazaqGaz ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Әлібек Жамауов Энергетика министрлігінің алқа мәжілісінде мәлімдеді.

Фото: unsplash.com

2025 жылы Қазақстан Қытай нарығына 5 млрд текше метр табиғи газ экспорттаған, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Басқарма төрағасының айтуынша, өткен жылы магистральдық газ тасымалының жалпы көлемі 88,5 млрд текше метрді құраған. Соның ішінде ішкі нарыққа 20,5 млрд текше метр газ жеткізілген.

Сондай-ақ ұлттық компания қазақстандықтардың газ тұтыну шығындарын азайту мақсатында ішкі нарықты субсидиялауға 190,5 млрд теңге бағыттаған. Ал 2025 жылы QazaqGaz ел бюджетіне шамамен 302,1 млрд теңге көлемінде салық төлеген.

