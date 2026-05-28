Өскемендегі Ертіс көпірінде бір топ жасөспірім велосипедшіні көлік қақты
27 мамыр күні сағат 09:30 шамасында Өскемен қаласындағы Ертіс өзенінің көпірінде Toyota Avensis маркалы көлігінің жүргізушісі жолақ ауыстыру кезінде маневр қауіпсіздігіне көз жеткізбей, велосипедшілер легін қағып кетті. Жол-көлік оқиғасының салдарынан кәмелетке толмаған 6 велосипедші медициналық көмекке жүгінді. Аталған факті бойынша қазіргі таңда тиісті тексеру жұмыстары жүргізілуде. Тексеру қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады, - деп хабарлады ШҚО ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Астанада жүк көлігі велосипедтегі баланы қағып кетіп, ол оқиға орнында көз жұмған болатын.
