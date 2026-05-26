Астанада жүк көлігі баланы қағып кетті
Жол-көлік оқиғасы Тәуелсіздік даңғылы бойында, Пушкин көшесіне бұрылар тұста болған.
Астанада велосипед мінген бала жүк көлігінің астына түсіп, оқиға орнында қаза тапты. Бұл туралы елорда полиция департаменті хабарлады.
Қайғылы оқиға туралы ақпарат мектеп чаттарында да тараған. Марқұм №27 мектептің 5-сынып оқушысы екені айтылуда. Ол бетон араластырғыш көліктің астына түскен.
Полиция баланың қаза тапқанын растады.
26 мамыр күні Mercedes маркалы жүк көлігінің жүргізушісі Тәуелсіздік даңғылымен Пушкин көшесіне оңға бұрылар кезде жолды кесіп өтпек болған велосипедшіге соқтығысқан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан кәмелетке толмаған бала оқиға орнында көз жұмды, – деп жазылған ресми хабарламада.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Көлік коммуналдық тұраққа қойылды.
Полиция жүргізушілерді жылдамдық режимін қатаң сақтауға, жаяу жүргіншілер өткелдерінде және мектеп, аула маңында барынша мұқият болуға шақырды.
