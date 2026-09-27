Өскеменде тұрғын үйдегі пәтер өртенді
Өрт кезінде 10 адам эвакуацияланып, бір адам құтқарылды.
27 Қыркүйек 2026, 14:49
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27 Қыркүйек 2026, 14:4927 Қыркүйек 2026, 14:49
135Фото: istockphoto.com
Өскеменде Серікбаев көшесінде тоғыз қабатты тұрғын үйдің бесінші қабатындағы пәтерден өрт шықты.
Төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелері оқиға орнына келгеннен кейін баспалдақ арқылы үйден 10 адам эвакуацияланды. Ал автосатының көмегімен пәтерден бір адам құтқарылды.
Өрт шағын аумақта сөндірілді.
1975 жылы туған ер адамды ТЖМ Апаттар медицинасы орталығының дәрігерлері тексеріп, медициналық мекемеге жеткізу үшін алып кетті.
Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
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