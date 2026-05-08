Өскеменде көпқабатты үйдің төбесінен құлаған ер адам көз жұмды
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.
Бүгiн 2026, 06:35
59Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Өскемен қаласында ер адамның көпқабатты үйдің төбесінен құлау фактісі бойынша тергеу басталды. Қайғылы оқиға 6 мамыр күні Республика алаңында болған, деп хабарлайды BAQ.KZ YK-news.kz-ке сілтеме жасап
Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті оқиға фактісін растады.
Ведомство мәліметінше, қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Полиция оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттерін қолға алған.
Марқұмның жеке басы мен оқиғаның себептері нақтылануда.
