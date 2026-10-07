Арменияда сегіз айда туу көрсеткіші 2,6 пайызға төмендеді
Армениядағы өлім-жітім көрсеткіші.
Армения Статистика комитетінің деректеріне сәйкес, 2026 жылдың қаңтар-тамыз айларында Арменияда 19 865 бала дүниеге келді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,6 пайызға аз.
Ал 16 391 адам қайтыс болды, бұл 5,2 пайызға аз. Бір жыл бұрын осы сегіз айда елде 20 392 бала туып, 17 288 адам қайтыс болған еді.
Арменияда туу көрсеткіші әлі де өлім-жітім көрсеткішінен жоғары. Жыл басынан бері айырмашылық 3 474 адамды құрады. Туғандар мен қайтыс болғандардың арақатынасы өткен жылғы 118 пайыздан 121,2 пайызға дейін өсті.
Сегіз айда 227 өлі туу жағдайы тіркелді, бұл өткен жылғы 261 көрсеткіштен 13 пайызға аз.
Қайтыс болғандардың жартысынан көбі, яғни 8 256 адам немесе 50,4 пайызы қанайналым жүйесі ауруларынан көз жұмды. Бұл себептен қайтыс болғандар саны бір жыл бұрынғыдан 7,9 пайызға азайған.
Екінші орында – қатерлі ісіктер мен жаңа түзілімдер. Олардан 3654 адам қайтыс болды, бұл барлық қайтыс болу жағдайларының 22,3 пайызын құрайды, және бұл көрсеткіш 7,6 пайызға өскен.
Тыныс алу органдары ауруларынан 1 612 адам (10,2 пайызға аз), ас қорыту органдары ауруларынан 874 адам (8,4 пайызға көп) қайтыс болды. Сыртқы себептер 600 адамның өмірін қиды (3,2 пайызға аз), ал эндокриндік жүйе ауруларынан 355 адам қайтыс болды (3,3 пайызға аз).
Инфекциялық және паразитарлық аурулардан болатын өлім-жітім қысқарды. Олардан 94 адам қайтыс болды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 59,3 пайызға аз.
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