Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Орталық Азия мемлекеттері басшылары бірқатар құжатқа қол қойды

Бүгiн, 14:00
101
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VII Консультативтік кездесуінің қорытындысы бойынша президенттер бірқатар құжаттарға қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Орталық Азия мемлекеттері басшылары бірқатар құжатқа қол қойды

Атап айтқанда, қол қойылған құжаттар төмендегідей:

1. Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VII Консультативтік кездесуінің қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдемесі;

2. Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 2027-2028 жылдар аралығында БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне Қырғыз Республикасының кандидатурасын ұсыну бойынша БҰҰ-ға мүше елдерге үндеуі;

3. Әзербайжанды Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VII Консультативтік кездесуінің толық құқылы қатысушысы деп тану туралы шешім.

Орталық Азия мемлекеттері басшылары бірқатар құжатқа қол қойды

Орталық Азия мемлекеттері басшыларының бірлескен мәлімдемесіне сәйкес мынадай құжаттар қабылданды:

1. Орталық Азиядағы өңірлік қауіпсіздік, тұрақтылық және орнықты даму тұжырымдамасы;

2. Орталық Азиядағы қауіпсіздік тәуекелдері мен олардың алдын алудың 2026-2028 жылдарға арналған тізбесі.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Тоқаев Ұлттық үйлестірушілер кеңесінің рөлін күшейту маңызды екенін атады
Келесі жаңалық
Жапония ядролық саясатты қайта қарауы мүмкін
Өзгелердің жаңалығы