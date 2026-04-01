Ормуз төңірегіндегі шиеленіс: Иран АҚШ әрекетіне алаңдаулы
Бүгiн 2026, 00:30
Шетелдік державалардың, соның ішінде АҚШ-тың Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының қауіпсіздігіне араласуы жағдайды ушықтырып, жаһандық энергетикалық дағдарысқа әкелуі мүмкін. Бұл туралы Иран Қорғаныс министрлігінің ресми өкілі, генерал Реза Талайыниктің мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Оның айтуынша, Ормуз бұғазы толықтай Иранның бақылауында және республика бұл аймақтағы қауіпсіздік мәселесіне сыртқы күштердің араласуына жол бермейді.
Бұған дейін АҚШ Әскери-теңіз күштерінің Орталық қолбасшылығы 13 сәуірде Иранға қатысты теңіз блокадасын бастау жоспары бар екенін мәлімдеген.
Онда Иран порттарына бағытталған кемелердің қозғалысын шектеу көзделетіні айтылған.
