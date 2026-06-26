Ормуз бұғазындағы қауіп күшейді: БҰҰ эвакуация жоспарын тоқтатты
Бағдарлама 23 маусымда басталған болатын. Оның мақсаты – Парсы шығанағында қалып қойған жүздеген кеме мен мыңдаған теңізшіні Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз алып шығу еді.
БҰҰ Ормуз бұғазы арқылы кемелерді эвакуациялау бағдарламасын уақытша тоқтатты.
Бұған себеп – Ever Lovely жүк кемесіне Оман шығанағында жасалған болжамды шабуыл. Алдын ала мәлімет бойынша, кеме дронмен соққыға ұшыраған болуы мүмкін, бірақ шабуылды кім жасағаны ресми түрде расталмаған.
IMO бас хатшысы Арсения Домингес қауіпсіздік кепілдіктерін қайта тексеру үшін эвакуация жоспарының іске асырылуын уақытша тоқтату туралы шешім қабылдағанын мәлімдеді.
Шабуылға ұшыраған кеме IMO-ның эвакуация бағдарламасына кірмеген.
Бағдарлама 23 маусымда басталған болатын. Оның мақсаты – Парсы шығанағында қалып қойған жүздеген кеме мен мыңдаған теңізшіні Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз алып шығу еді. Бағдарлама тоқтатылғанға дейін шамамен 57 кеме және 1100-ге жуық теңізші қауіпсіз өткен.
Ең оқылған:
- Қазақстанда 1 шілдеден бастап не өзгереді?
- +50 градусқа дейін ыстық: Шілдеде ауа райы қандай болады?
- Атырау облысында 90 жастағы қария ұлының қорлығынан қашып шыққан
- Тоқаев бірден төрт маңызды заңға қол қойды: Қандай өзгерістер күтіп тұр?
- Қытай шөлінде көкөніс қалай өсіріледі және бұл Қазақстанға қандай тәжірибе береді?