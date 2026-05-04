Иран Ормуз бұғазындағы шиеленісті көрші мемлекеттермен бірлесіп реттемек
Бүгiн 2026, 05:18
Иран Сыртқы істер министрлігінің өкілі Тегеран Ормуз бұғазындағы жағдайға байланысты әрекеттерді өңірдегі көрші және жағалаудағы мемлекеттермен келісіп жүзеге асыруға ниетті екенін мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Оның айтуынша, Иран Оманмен тығыз ынтымақтастық орнатып, қауіпсіздікке қатысты нақты шараларды бірлесе іске асыруды көздейді. Бұл қадам аймақтағы ықтимал әскери шиеленістердің алдын алуға бағытталған.
СІМ өкілі сондай-ақ қазіргі уақытта Иранның басты басымдығы АҚШ-пен қақтығысты тоқтатуға бағытталғанын атап өтті. Тегеран түрлі бағыттар бойынша, соның ішінде Ливандағы жағдай мен Ормуз бұғазы мәселесін қамтитын келіссөздер мен ұсыныстарды талқылап жатқанын жеткізді.
Мәлімдемеде Иран тарапы өңірлік тұрақтылықты сақтау және әскери қақтығыстарды аяқтау үшін дипломатиялық жолды жалғастыруға дайын екені айтылған.