Ормуз бұғазы дауы: Иран бақылау құқығын талап етті

Ормуз бұғазының ашылуы – келіссөздердегі негізгі даулы мәселелердің бірі болып қалып отыр.

Фото: NASA

АҚШ пен Иран арасындағы Ормуз бұғазының мәртебесіне қатысты келіссөздер тығырыққа тірелді, деп хабарлайды BAQ.KZ Financial Times басылымына сілтеме жасап.

Басылым мәліметінше, Иран бұғазды толық бақылауды және кемелерден өту үшін ақы алу құқығын талап етіп отыр. Сонымен қатар, Тегеран «бірлескен бақылау» идеясын қабылдамай отыр.

Ормуз бұғазының ашылуы – келіссөздердегі негізгі даулы мәселелердің бірі болып қалып отыр. Бұл су жолы Парсы шығанағын Оман шығанағы арқылы Үнді мұхитымен байланыстырады.

Келіссөздер Пәкістанда өтіп жатыр. Иран делегациясын парламент спикері Мұхаммед Багер Галибаф, ал АҚШ тарапын вице-президент Дж.Д. Вэнс бастап барды.

