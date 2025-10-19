Орман шаруашылығы қызметкерлері күні: саладағы жетістіктер мен жаңашылдықтар

Қазақстанда қазан айының үшінші жексенбісінде Орман шаруашылығы қызметкерлері күні атап өтіледі. Бұл күн – табиғатты қорғауға, орманды сақтауға және елдің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге өмірін арнаған жандардың еңбегін мойындау мерекесі. Соңғы жылдары салада бірқатар маңызды заңдар қабылданып, орманшылардың әлеуметтік және кәсіби жағдайы едәуір жақсарды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Еңбекті мойындау және әлеуметтік қолдау
2025 жылы қабылданған №198-VIII заңға сәйкес, орман шаруашылығы мен қоршаған ортаны қорғау ұйымдарының қызметкерлері ауылдық жерде жұмыс істеген жағдайда жалақысына кемінде 25% үстемақы алады. Сондай-ақ геологиялық барлау мен құтқару қызметкерлеріне ұқсас далалық төлем жүйесі енгізілді.
Биылдан бастап орман күзеті мен табиғатты қорғау инспекторлары міндетті сақтандырумен қамтылды. Қызмет барысында жарақат алған жағдайда олардың отбасыларына өтемақы төленеді. Денсаулығына және өміріне қауіп төніп тұратын орман қызметкерлеріне жалақының 100% мөлшерінде үстемақы қарастырылған.
Саланы жаңғырту және цифрлық бақылау
Қазақстан орман шаруашылығын толық цифрландыру және техникамен жабдықтау бағытында ілгерілеп келеді. 2025 жылы орман мекемелеріне 352 өрт сөндіру көлігі, 381 шағын кешен, 355 трактор жеткізу жоспарланған.
Өрттің алдын алу үшін 11 мың шақырым минералданған жолақ жасалып, 310 мың шақырым аумаққа күтім көрсетілуде. Сонымен қатар, өртті ерте анықтау жүйесі енгізіліп, оның тиімділігі дәлелденді: «Ертіс орманы» резерватындағы өрт аумағы соңғы жылы жүз есе қысқарды.
Халықтық бастамаға айналған орманды көбейту
Президенттің бастамасымен 2021–2027 жылдар аралығында 2 миллиард түп ағаш отырғызу жобасы іске асырылып жатыр. Қазірге дейін 1,15 миллиардтан астам ағаш егілді. Республика бойынша 253 орман питомнигі жұмыс істейді, онда 208 миллионнан астам көшет өсірілуде.
Бұл тек экологиялық шара емес, сонымен бірге қоғамның табиғатқа жауапкершілікпен қарауын қалыптастыратын үлкен бастама.
"Семей орманы": жаңа кезең
2023 жылғы өрттен кейін «Семей орманы» резерваты орман қауіпсіздігі мен техникалық жаңарту бойынша ауқымды өзгерістер кезеңіне өтті. Мұнда жасанды интеллектке негізделген өртті ерте анықтау жүйесі орнатылды.
17 қазанда Экология және табиғи ресурстар министрі 44 жаңа өрт сөндіру техникасын табыстады. Жалпы екі жылда 1900 бірлік техника сатып алынды. Биыл күзде 900 гектар аумаққа 2 миллион қарағай көшеті отырғызылуда.
Орманшылар әулеттері – жасыл мұраның сақшылары
Елімізде 17 мыңнан астам орманшы еңбек етеді. Олардың ішінде әулет болып орманды қорғап келе жатқан жанұялар бар. Шығыс Қазақстандағы Амановтар әулеті – үш ұрпақтан бері орман ісінде, ал Ақмола облысындағы Бебешко–Шуба және Алматы облысындағы Шарғыновтар әулеттері де осы саланың тұрақты өкілдері.
Осындай әулеттердің еңбегі – мамандықтың ұрпақтар сабақтастығын сақтап, табиғатты қорғауға деген сүйіспеншіліктің жарқын үлгісі.
Орман шаруашылығы қызметкерлері – елдің экологиялық тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін алдыңғы шептегі мамандар. Олардың еңбегі енді заңмен қорғалып, әлеуметтік және техникалық қолдау жаңа деңгейге көтерілді.
Орманды сақтау – халықтық іс. Ал орманшылар – сол жасыл байлықтың адал сақшылары.