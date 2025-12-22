Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Орал қаласынан Ресей шекарасына дейін жол жабылды

Бүгiн, 20:27
62
Бауыржан ЖУАСБАЕВ - архив
Фото: Бауыржан ЖУАСБАЕВ - архив

Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қою туралы ақпарат жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2025 жылғы 22 желтоқсан сағат 21:00-де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Орал-Тасқала-РФ шекарасы» 4-104 шақырым аралығы (Орал қаласынан РФ шекарасына дейін) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі. Жолды 2025 жылғы 23 желтоқсан сағат 08:00-де ашу жоспарланған, - делінген мәлімдемеде.
  
Айта кетейік, 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.   

