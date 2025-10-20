Оқушылардың күзгі каникулы қашан басталады және қанша күн демалады?

Қазақстан оқушыларының күзгі каникулы 27 қазан мен 2 қараша аралығында өтеді. Демалыс ұзақтығы – жеті күн. Бұл уақытта мектептерде «Адал азамат» жобасы аясында тәрбиелік іс-шаралар ұйымдастырылады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі мәлімдегендей, осы кезеңде мектептерде «Адал азамат» жобасы аясында тәрбиелік іс-шаралар бағдарламасы жүзеге асырылады. Бұл жоба оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамытып, патриотизм, әділдік және жауапкершілік сияқты құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған.
Бағдарлама аясында мынадай бастамалар қолға алынады:
• «Каникулда кітап оқимыз» акциясы – «Балалар кітапханасы» жобасы шеңберінде;
• «Буллингтен қорған» атты қауіпсіздік сабақтары;
• мектеп театрлары мен шығармашылық үйірмелердің жұмысы.
Күзгі демалыс кезінде оқушылардың қауіпсіздігіне ерекше назар аударылады.
Мұғалімдер мен ата-аналарға жолда жүру ережелерін, өрт қауіпсіздігін, интернет пен көшеде өзін ұстау мәдениетін түсіндіретін әңгімелер өткізу ұсынылған.