Қысым көрсетіп, жұмыс істеткен: Жамбыл облысында буллинг үшін ата-аналарға айыппұл салынды
Мектепте қысым көрсетіп, түрлі жұмыстарға жеккен оқушылардың ата-аналары жазаланды.
Бүгiн 2026, 11:45
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 11:45Бүгiн 2026, 11:45
209Фото: Оқу-ағарту министрлігі
Сот кәмелетке толмағандарға буллинг жасағаны үшін үш ата-ананы жауапкершілікке тартты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мойынқұм аудандық соты ӘҚБтК 127-2-бабының 1-бөлігі бойынша (Кәмелетке толмаған адамды жәбірлеуге қатысты (буллинг, кибербуллинг) 3 әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарады.
Сот 2025 жылдың желтоқсан айында Мойынқұм ауданы Жамбыл ауылындағы орта мектептің 3 кәмелетке толмаған оқушысы жүйелі түрде мектеп оқушыларына қысым көрсетіп, оларды әртүрлі жұмыстарды орындауға тарту арқылы буллинг (оның ішінде кибербуллинг) әрекеттерін жасағандарын анықтады.
Сотта үш баланың ата-аналары кінәларын мойындап, кешірім сұрап, болашақта мұндай жағдайларға жол бермейтіндерін айтқан.
Құқық бұзушылықтың сипатын, құқық бұзушылардың жеке басын және жеңілдететін мән-жайларды ескере отырып, сот әрбір ата-анаға 10 АЕК мөлшерінде (43 250 теңге) айыппұл тағайындады, - деп хабарлады Жамбыл облысының Мойынқұм аудандық сотының баспасөз қызметі.
Қаулылар заңды күшіне енді.
Еске салайық, бұған дейін Қарағандыда бір топ жасөспірім қыз баланы соққыға жыққаны хабарланды.
Ең оқылған:
- Сақтандыруға сенім артты ма? Нарық өсімі мен жаңа заң нені өзгертеді
- Қыс әлі қаһарында: Синоптиктер алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын жариялады
- Газ көрсеткішін енді AI-кеңесшіге жіберуге болады
- Перуде тікұшақ құлап, 15 адам мерт болды
- 15 жастағы қызды жүкті еткен 70 жастағы зейнеткерге сот үкімі шықты