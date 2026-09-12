Оқушылар мен мұғалімдер тауда адасып қалды

Оқиға орнында ТЖД жедел штабы ұйымдастырылды. Іздеу-құтқару жұмыстарына Алматы облысы ТЖД, ТЖМ Республикалық "Барыс" құтқару қызметінің құтқарушылары, полиция және жедел медициналық жәрдем қызметкерлері, сондай-ақ еріктілер қатысты.
Жергілікті жерді барлау үшін жылу түсіргіші бар ұшқышсыз ұшу аппараты және тікұшақ қолданылды.Таңертең топ тікұшақтан әуеден байқалды. Құтқарушылар оларға жетіп, қауіпсіз жерге - автотұраққа дейін алып шықты, – делінген хабарламада.
Оқушылар ата-аналарына тапсырылды. Медициналық көмек қажет болған жоқ.