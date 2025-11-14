Оқушылар 10 күн демалатын болды

Қазақстандық оқушылар қыста 10 күн бойы демалады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Осы оқу жылының кестесіне сәйкес, екінші тоқсан 8 оқу аптасынан тұрады. Қысқы каникул 2025 жылғы 29 желтоқсанда басталып, 2026 жылғы 7 қаңтарды қоса алғандағы 10 күнге жалғасады.
Бірінші сынып оқушылары үшін қосымша демалыс беріледі. Ол 2026 жылғы 9 ақпаннан 15 ақпанды қоса алғанда 7 күнге созылады.
Ал үшінші тоқсан 10 оқу аптасынан тұрады. Көктемгі каникул 2026 жылғы 19 наурызда басталып, 29 наурызды қоса алғандағы 11 күнге созылады.
Төртінші тоқсанның ұзақтығы 8 оқу аптасын құрайды, оқу жылы 2026 жылғы 25 мамырда аяқталады.
Айта кетейік, күзгі каникул 2025 жылғы 27 қазанда басталып, 2 қарашасына дейін 7 күнге жалғасқан болатын.
2025-2026 оқу жылғы процесі 2026 жылғы 25 мамырда аяқталатынын еске сала кетейік,