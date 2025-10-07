Оқу-ағарту министрі Үкіметте ант берді

Үкімет отырысында өткен аптада Оқу-ағарту министрі болып тағайындалған Жұлдыз Сүлейменова ант берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
ҚР халқы мен Президенті алдында өз Отаным – Қазақстан Республикасының экономикалық және рухани даму ісіне барлық күш-жігерім мен білімімді жұмсауға, мемлекеттің Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, өзімнің барлық іс-әрекетімде заңдылық пен әділеттілік, азаматтық, ұлтаралық және конфессияаралық татулық принциптерін ұстануға, Қазақстан халқына адал қызмет етуге, өз елімнің мемлекеттілігі мен дүниежүзілік қоғамдастықтағы беделін нығайта беруге салтанатты түрде ант беремін, ант етемін, - деді Жұлдыз Сүлейменова.
Еске салайық, Мемлекет басшысының Жарлығымен Жұлдыз Сүлейменова Оқу-ағарту министрі лауазымына тағайындалды.