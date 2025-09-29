Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Депутат Оқу-ағарту министрі болды

Бүгiн, 09:43
Мәжілістің баспасөз қызметі
Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі

Оқу-ағарту министрі лауазымына Жұлдыз Сүлейменова тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Мәжіліс Оқу-ағарту министрі лауазымына Жұлдыз Сүлейменованың кандидатурасына келісім берді.

Мәжілістің Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің отырысында Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрі лауазымына Жұлдыз Сүлейменованың кандидатурасы келісілді.

Бұл мәселе «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Конституциялық заңның 22-1-бабына сәйкес қаралды.

Бұған дейін хабарлағанымыздай, Мемлекет басшысының Жарлығымен Ғани Бектайұлы Бейсембаев Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі лауазымынан босатылды.

