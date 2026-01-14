Оңтүстік Кореяның экс-президенті өлім жазасына кесілуі мүмкін

Оңтүстік Корея прокурорларының арнайы тобы елдің бұрынғы президенті Юн Сок Ельге әскери жағдай жасау әрекеті үшін өлім жазасын талап етті, деп хабарлайды BAQ.KZ Yonhap News Agency-ге сілтеме жасап.
Қорытынды отырыста прокурорлар Юн Сок Ельді 2024 жылғы желтоқсандағы болжамды көтерілістің негізгі ұйымдастырушысы деп атады. Айыптау қорытындысына сәйкес, экс-президент билікті сақтап қалу үшін төтенше шаралар мен күш құрылымдарын пайдаланып, сот пен заң шығарушы билікті бақылауға алуды жоспарлаған.
Сондай-ақ, прокурорлар Юн Сок Ель мен бұрынғы Қорғаныс министрі Ким Али Хеннің 2023 жылдың қазанынан бері әзірлеген ұзақ мерзімді билікті ұстап қалу схемасының дәлелі барын хабарлады. Тергеушілер бұл жоспар ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіретін әскери жағдай енгізуге дайындық деп бағалайды.
Прокурордың айтуынша, экс-президенттің әрекеттері мемлекетке опасыздық жасау және бүлік шығаруға жататын қылмыстық баптарға сәйкес келеді.