Оңтүстік Кореяның экс-бірінші ханымының жаза мерзімі жеті жылдан бес жылға қысқартылды
Оңтүстік Кореяның апелляциялық соты бұрынғы бірінші ханым Ким Кон Хидің бас бостандығынан айыру мерзімін жеті жылдан бес жылға қысқартты. Ол күйеуінің президенттік еткен тұсында пара алғаны үшін кінәлі деп танылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Ким Кон Хи – бұрынғы президент Юн Сок Ёльдің жұбайы.
Маусым айында бірінші сатыдағы сот оны саяси қызметтердің орнына сәнді заттар алғаны үшін кінәлі деп тауып, жеті жылға бас бостандығынан айырған болатын. Енді апелляциялық сот жазаны екі жылға қысқартты.
Кимнің өзі тағылған айыптарды жоққа шығаруда.
Апелляциялық соттың шешімінен кейін оның адвокаттары айыптаудың қалған тұстарымен келіспейтінін және Жоғарғы сотқа шағымданатынын мәлімдеді.
Бұрынғы президент Юн Сок Ёль бұған дейін 2024 жылдың желтоқсанында әскери жағдай енгізуге әрекет жасағаны үшін қызметінен шеттетілген еді. Кейін ол бүлік ұйымдастырды деген іс бойынша өмір бойына бас бостандығынан айырылды.
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