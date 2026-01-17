Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті 5 жылға бас бостандығынан айырылды

Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті Юн Сок Юль тұтқындауға кедергі келтірді деген айыппен бес жылға бас бостандығынан айырылды.
Сеулдің орталық соты бұл үкімді бұрынғы президенттің 2024 жылдың желтоқсанында қысқа мерзімді әскери жағдай жариялауына қатысты іс бойынша алғашқы шешімде шығарды, деп хабарлайды Astana TV BBC-ге сілтеме жасай отырып.
Осы аптаның басында прокурорлар Юн Сок Юльге көтеріліс жасауға қастандық жасады деген айыппен өлім жазасын сұрады. Айыптау тарапының мәліметінше, ол сот және заң шығарушы тармақтарды бақылауға алу арқылы билікте қалуға тырысқандықтан әскери жағдай жариялады.
Сот бұл іс бойынша шешімді 19 ақпанда шығаруды жоспарлап отыр.