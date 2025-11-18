"Оңтүстік Кореядан тапсырыс": Астаналықтар жалға алынған көліктерді сатып алған

Астана тұрғыны бірнеше рет алаяқтық жасағаны үшін сотталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Алаяқ жәбірленушілерді шетелдегі қатынастары туралы жалған ақпаратқа сендіре отырып, автокөлік сатып алуға ниет білдірген азаматтарға алдын ала толық төлем жасаған жағдайда оларға Оңтүстік Кореядан тиімді бағамен автокөлікке тапсырыс беруді ұсынған.
Алайда жәбірленушілерге берілген көліктер бұрын автокөлікті жалға беру компанияларына сотталғанға уақытша пайдалануға берілгендігі анықталды.
Алаяқ жәбірленушіден 4 көлікті жеткізу үшін 14,5 млн теңге алған, ал көліктерді ресми түрде тіркеу алдағы уақытқа болжанған. Ол қылмыстық әрекеттерін жасыру мақсатында көліктерді жалға алу ақысын енгізіп жүрген. Оның алаяқтық әрекеттерінен 70-тен астам тұлға зардап шекті, жалпы шығын 420 млн теңгені құрады, - деп жазылған Астана қаласы прокуратурасының хабарламасында.
Сотта прокурорлармен қылмыскердің өзіне жүктелген міндеттерді орындауға нақты мүмкіндігі болмағанын, қылмыстық ниетін орындау мақсатында автокөліктерді жалға беру шартын жасасып, ұрланған ақшалай қаражатты өзінің жеке мақсаттарына пайдаланғаны дәлелденді.
Сотталған өз кінәсін толық мойындады. Сотпен қылмыскерге 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жәбірленушілердің азаматтық талаптары қанағаттандырылды, - делінген хабарламада.
Елорда прокуратурасы белгілі бір қызметтерді көрсету құқығын растайтын құжаттары жоқ тұлғалармен мәмілелер жасаудан бас тартуға кеңес береді.