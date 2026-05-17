Оңтүстік Кореяда 2027 жылдан бастап ит етіне толық тыйым енгізіледі
Оңтүстік Кореяда 2027 жылдан бастап ит етін өндіру, сату және тұтыну мақсатында пайдалануға толық тыйым салу күшіне енеді. Бұл туралы елдің Ауыл шаруашылығы министрлігі хабарлады.
Жаңа ережелер ит өсіру фермаларының қызметіне, мал союға және ет өнімдерін таратуға толық шектеу қояды.
Министрліктің мәліметінше, елдегі ит өсіру фермаларының басым бөлігі өз жұмысын тоқтатқан. 2024 жылдан бері мыңнан астам шаруашылық жабылып, қалғандарының да 2026 жылдың соңына дейін қызметін тоқтатуы талап етілген.
Билік өкілдері жабылған фермаларда да қосымша тексерулер жүргізілетінін, заңсыз немесе қайта іске қосу әрекеттерінің жолы кесілетінін атап өтті.
Ит етіне тыйым салу Оңтүстік Корея президенті Юн Сок Ёльдің сайлауалды уәделерінің бірі болған. Бұл шешім ұзақ жылдар бойы жануарларды қорғау ұйымдарының талаптарымен және қоғамдағы көзқарастың өзгеруімен байланысты.
Соңғы жылдары елде ит етін тұтыну айтарлықтай азайған, әсіресе жастар арасында бұл дәстүрлі емес тағамға сұраныс төмендеген.
