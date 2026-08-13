Оңтүстік Корея Google мен Apple компанияларын телекоммуникация заңнамасын бұзды деп айыптады
Оңтүстік Кореяның Бұқаралық ақпарат құралдары мен коммуникациялар жөніндегі комиссиясы Google және Apple компанияларын елдің телекоммуникация заңнамасын бұзды деп таныды. Бұл туралы Yonhap агенттігі хабарлады.
Мұндай шешім тексеру қорытындысы бойынша қабылданды. Зерттеу барысында реттеуші орган америкалық технологиялық компаниялар мобильді қосымшалар нарығындағы үстем жағдайын асыра пайдаланған деген қорытындыға келген.
Дегенмен, Оңтүстік Корея билігі Google мен Apple тарапынан орын алған бұзушылықтарға нақты қандай әрекеттер негіз болғанын әлі жариялаған жоқ.
Санкциялар кейінірек белгіленеді
Қабылданған шешімге қарамастан, компанияларды жазалау мәселесі әлі ашық күйінде қалып отыр. Комиссия ықтимал санкциялардың көлемі мен сипаты бөлек қаралатынын хабарлады.
Бұл процедура аяқталғаннан кейін Google мен Apple Оңтүстік Корея заңнамасында көзделген жауапкершілік шараларына тап болуы мүмкін.
Оңтүстік Корея әлемдегі ең ірі IT-компаниялардың қызметі мен цифрлық платформаларды реттеуді белсенді түрде күшейтіп жатқан елдердің бірі болып қала береді.
Еске салайық, бұған дейін Google үш жаңа суасты байланыс желісін тартатыны хабарланды.
Тағы оқи отырыңыз:
Трамп Google-ға салынған айыппұлға байланысты ЕО-ны кедендік баж салығымен қорқытты
Google өз қызметтерін бәсекелестерге қарағанда артық насихаттағаны үшін 1 миллиард доллар айыппұл төлеуге міндеттелді
Еуропа соты Google-ге салынған 4,1 млрд еуро айыппұлды күшінде қалдырды
Ең оқылған:
- +43°С ыстық, бұршақты нөсер: 13 тамызға арналған ауа райы болжамы
- 1 қыркүйектен бастап мектептерде жаңа пәндер пайда болады: Оқушылар не оқиды?
- Жол апатын жасап, Қонаевқа қарай қашқан: Бұрын жүргізуші куәлігінен айырылған мас жүргізуші ұсталды
- Теңге нығайса да, халықтың қалтасы неге жеңілдемеді? – Экономист түсіндірді
- Қазақстан туралы даулы мәлімдеме жасаған ресейлік блогер елден шығарылды